Club ‘no Cinquino no party’ – manifestazione benefica itinerante domenica 18 dicembre

Il Club ‘no Cinquino no party’, un’associazione che raggruppa estimatori ed amatori dell’icononica automobile Fiat 500, organizza una manifestazione benefica itinerante nel centro di Milano domenica 18 dicembre a partire dalle ore 15.30.

Il Club – composto solo da volontari che si sono autotassati – sarà guidato da un simpatico Babbo Natale che, a bordo di una smagliante 500 aprirà il corteo formato da 20 Fiat 500 d’epoca, farà divertire i più piccoli e offrirà doni e gadget a tutti i bambini che incontrerà lungo il suo percorso.

Il tour prenderà il via alle 15.30 dalla centralissima via Torino e proseguirà per via Manzoni percorrendo le principali vie dello shopping e del centro città.

Per informazioni: Sergio Garofoli cell. 333 2681451