A Milano 5 musei gratuiti tutto l’anno

La sede del Museo, courtesy Studio Museo Francesco Messina.

Dal 2014 lo Studio Museo (attualmente chiuso per restauro) accoglie anche manifestazioni di arte contemporanea, spazio di ricerca e confronto dove presentare i lavori di giovani artisti emergenti. Al nucleo delle opere di Messina si è affiancata di recente la donazione di disegni dello scultore milanese Guido Lodigiani.

Pirelli HangarBicocca

Da ex fabbrica di locomotive a punto di riferimento per l’arte contemporanea. Da quando è stato inaugurato, nel 2004, Pirelli HangarBicocca si è imposto tra le location-icona per l’arte del nostro tempo.

Bruce Nauman, Mapping the Studio II with color shift, flip, flop, & flip/flop (Fat Chance John Cage), 2001 Veduta dell’installazione, Pirelli HangarBicocca, Milano, 2022 P

E con i suoi 15mila metri quadrati di superficie è tra i musei a sviluppo orizzontale più grandi d’Europa. Gioiello di archeologia industriale riqualificata a fini espostivi, è perfetta per ospitare, tra l’altro, installazioni site-specific formato XXL, ovvero large-scale. Come I Sette Palazzi Celesti (2004-2015) dell’artista tedesco Anselm Kiefer, opera permanente che occupa con i suoi svettanti palazzi in cemento armato parte dello spazio delle Navate.

La peculiarità di questa fondazione no-profit è che ogni progetto viene concepito in relazione allo spazio espositivo. Il motivo in più per visitarla? Oltre alla qualità dei progetti allestiti la possibilità di ammirare, con ingresso gratuito, le mostre temporanee. Attualmente, da non perdere, la personale “Neon Corridors Room” (fino al 26 febbraio 2023) di Bruce Nauman, per la prima volta con focus sulla ricerca spaziale architettonica del grande artista americano classe 1941.

Realizzata in collaborazione con la Tate Modern e lo Stedelijk Museum propone – con più di 30 lavori creati in oltre 50 anni di carriera – una panoramica trasversale sull’attività pioneristica di Nauman e le sue sperimentazioni post-minimal con luce, suono, video e architettura.

MAPP

Museo d’arte contemporanea ospitato nell’ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini di Milano e ideato nel 1993 da Teresa Melorio e Enza Baccei, con la collaborazione di alcune note gallerie e istituzioni d’arte milanesi (Studio d’Arte Cannaviello, Accademia di Brera, Fondazione Mazzotta, Gallerie Seno e Toselli).

Enrico Baj, Il sole di specchi, photo courtesy MAPP.

Obiettivo dell’iniziativa era trasformare l’ospedale psichiatrico in un luogo di incontro e scambio di idee tra artisti professionisti e persone con disagio psichico. Le opere realizzate direttamente sui muri dell’ex manicomio sono espressione del valore intrinseco che racchiude ogni persona e testimoniano la trasformazione, avvenuta con il tempo, sia dei metodi di cura, sia delle loro finalità inclusive.

Alla fine del 1993 ecco le prime Botteghe d’Arte (pittura, musica, teatro, poesia, decoro, design) cui parteciparono docenti dell’Accademia di Brera e artisti molto noti come Enrico Baj, Emilio Tadini, Gianni Spadari, Davide Antolini e Pino Deodato. Tra la fine del 1994 e il 1995 circa 40 artisti italiani e stranieri, di fama nazionale e internazionale (fra i quali Paolo Canevari, Fernando De Filippi, Riccardo Gusmaroli, Gunter Brus, Martin Disler, Bernd Zimmer) furono invitati a realizzare un’opera al Paolo Pini.