Via Boncompagni, risse e rapine: sospesa per 15 giorni licenza a discoteca

Sospesa per per 15 giorni per la licenza alla discoteca “Pura Vida”, in via Boncompagni. Stamattina gli agenti del Commissariato Mecenate hanno notificato la sospensione al titolare. Da gennaio il locale è destinatario di numerosi esposti di risse e aggressioni tra avventori e rapine consumate all’esterno. Episodi – riferisce la Questura- caratterizzati da particolare ferocia e gravità con il coinvolgimento anche degli addetti alla sicurezza protagonisti loro stessi di episodi di violenza. In particolare, ad ottobre, un avventore coinvolto in una rissa era stato colpito con cocci di bottiglia e aveva riportato gravi ferite. Era stato portato in ospedale in codice rosso e gli era stata data una prognosi di 30 giorni. L’uomo in quell’occasione, all’uscita della discoteca con due sue amiche aveva avuto una lite con un altro avventore che infastidiva una delle due donne. Si era poi allontanato dal locale ma era stato seguito e raggiunto da quattro giovani che lo avevano immobilizzato mentre il giovane con il quale poco prima aveva litigato lo aveva colpito violentemente con la bottiglia.

