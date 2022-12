Morte della materia, mostra personale di Giuseppe Mele in collettiva Materia rinata alla galleria Gard di Roma dal 16 dicembre al 9 gennaio

La GARD Galleria Arte Roma Design è liete di invitarvi Venerdì 16 dicembre dalle ore 17,00 alla serata di apertura che ospiterà tre distinti eventi ( una nuova edizione della mostra devominata La Materia Ri-Nata – l’esposizione personale dell’artista Giuseppe Mele dal titolo “ Morte della Materia “ il tutto accompagnato dalla degustazione Arte & Wine ), vi aspettiamo numerosi. Sarà possibile visitare le mostre nei giorni successivi, fino al 9 gennaio, solo su appuntamento. Sonia Mazzoli GARD – Ingresso via dei conciatori , 3 – i ( giardino interno ) codice apertura cancello 3254

In contemporanea in una delle sale della Galleria sarà presentata, l’esposizione personale di Giuseppe Mele “Morte della Materia”, una selezione di opere d’arte, quadri, sculture e sovra-strati materici realizzate tra il 1982 ed il 2022. Un percorso che inevitabilmente resta influenzato dal contesto culturale politico sociale non’chè dalle esperienze di vita all’estero. Così l’operato passa via dal figurativo all’empirismo materico con predilezione per spray colla plastiche terre composte e materiali di riuso, all’astrattismo al poi concettuale. Via via che la materia domina e cala la mimesis, l’idea in realtà esce fuori più potente reificando dunque uccidendo la materia nel dualismo mai superato e insuperabile.