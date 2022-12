Via Russoli, Regione: al via lavori riqualificazione energetica torri Aler

Partiti i lavori di riqualificazione delle torri Aler di via Russoli 14, 16, 18, 20 a Milano. Un intervento “innovativo”, sottolinea la Regione “possibile grazie al partenariato pubblico-privato tra Aler, A2A e Wood Beton (mediante Superbonus 110%) e all’impegno di Regione Lombardia per la copertura dei costi non ammissibili per un importo di 700 mila euro. Il progetto prevede la riqualificazione energetica degli edifici, attraverso l’impiego di tecniche innovative e tecnologie esclusive a bassissimo impatto ambientale, nell’ottica di una reale ottimizzazione delle risorse e di un uso razionale dell’energia proveniente dalla rete di teleriscaldamento cittadino. “Un progetto innovativo – ha detto l’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Alan Rizzi – che dà una prospettiva di rinascita a questo quartiere sia da un punto di vista efficientamento energetico sia da un punto di vista del rispetto ambientale. Diventa anche l’occasione per ribadire al Governo l’importanza di una proroga di almeno due anni del Superbonus a favore dell’edilizia residenziale pubblica, perché questo ci ha consentito e ci consente di rigenerare tanti immobili. La previsione è di interessare altri 500 immobili: un’opportunità straordinaria necessaria oggi più che mai”. In particolare, l’intervento, per un importo complessivo di circa 12,3 milioni di euro, prevede la realizzazione di un involucro edilizio a ‘cappotto’ realizzato con gli scarti del riso condensati in pannelli isolanti e di un sistema di facciata ventilata. La coibentazione delle coperture seguirà il sistema a ‘tetto caldo’ che permetterà la finitura con verde pensile. Verde che sarà presente anche su una parte delle facciate con appositi pannelli. Sarà effettuata inoltre la sostituzione dei serramenti esistenti e degli avvolgibili con sistemi performanti, la riqualificazione della centrale termica, l’installazione di pannelli fotovoltaici ed infine l’installazione di dispositivi di termoregolazione e contabilizzazione dell’energia. Prevista anche la creazione di spazi comuni adibiti a giardini e spazi verdi, da realizzarsi sulle coperture piane. Sarà un valore aggiunto che favorirà la socializzazione tra gli abitanti che hanno già espresso il loro apprezzamento per il risanamento architettonico e urbanistico in atto. “Il risparmio energetico – ha spiegato Angelo Sala presidente di Aler Milano – è un tema di grande attualità e l’impegno in questo senso è fondamentale per Aler e in particolare per i propri utenti. L’avvio dei lavori in via Russoli è un grande passo in questa direzione. Inoltre, abbiamo accolto con piacere il progetto decisamente innovativo per l’utilizzo di pannelli isolanti in materiale vegetale, pannelli con vegetale verticale e per la realizzazione di orti sulle coperture, che si distingue per la riduzione dell’impatto ambientale e anche per i risvolti sociali legati all’uso attivo delle parti comuni”.

