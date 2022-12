Sciopero generale del 16 dicembre: gli orari dei mezzi ATM a Milano

Si prevede che quella di venerdì 16 dicembre a causa di un’agitazione in programma sarà una giornata difficile a Milano per chi deve spostarsi con i mezzi pubblici (treno, metro, tram e bus), come anche in tutta la regione Lombardia,.

Lo sciopero, come annunciato sul portale del ministero dei Trasporti, è stato proclamato dai sindacati Cgil Lombardia e Uil Milano e Lombardia, che hanno aderito a uno sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati a livello nazionale, per quanto frazionato per regioni e in alcuni casi per provincia.

Gli orari dei mezzi Atm

L’Atm con una nota ha informato che lo sciopero potrebbe avere conseguenze sul servizio dalle 18 alle 22. I mezzi sono garantiti per tutto il resto della giornata. Lo sciopero potrebbe avere conseguenze sul servizio della funicolare Como-Brunate (gestita da Atm) dalle 8.30 alle 12.30.

Gli orari degli autobus Autoguidovie

I bus delle linee di Autoguidovie, che servono tutta l’area metropolitana di Milano, potrebbero risentire dello sciopero tra le 18 e le 21:59.

I motivi dello sciopero

L’agitazione è stata indetta“contro una legge di Bilancio iniqua socialmente che penalizza il mondo del lavoro dipendente e mortifica le aree di precariato del nostro paese. In particolare su fisco, pensioni e trattamento salariale”.