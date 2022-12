Regionali Fontana: Moratti a City Londra? Già miliardi investimenti da estero negli ultimi 5 anni

In merito alla visita della candidata del Terzo Polo Letizia Moratti alla City di Londra per incontrare banchieri e investitori, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine di un evento a Palazzo Lombardia ha detto: “La dottoressa Moratti forse non ha letto che già negli ultimi 5 anni ci sono stati miliardi di investimenti dai paesi esteri. Mediamente, negli ultimi 5 anni, più di un miliardo all’anno. La previsione per i prossimi anni è che questa quota aumenti. Si parla di 5miliardi in tre anni. Quindi, evidentemente il riferimento è a quello che già è successo e cerca di fare propria una realtà che invece è già in essere e di cui evidentemente non si era accorta”.

