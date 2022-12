Regionali, Fontana: disabilità, parole Majorino miglior pubblicità per noi

“Ringrazio Majorino perché ancora una volta dimostra di non sapere delle cose di cui sta parlando. Mi dà l’opportunità di ricordare come Regione Lombardia abbia approvato un piano sulla disabilità, che conta su un miliardo di euro. Voglio ricordare come noi siamo stati tra le prime regioni ad approvare la legge sulla vita autonoma e l’inclusione per le persone disabili. Abbiamo approvato una normativa sui caregiver familiari, abbiamo infine approvato il primo piano a sostegno della cura dell’autismo che è stato un modello per tutto il resto del Paese. E tutte queste scelte le abbiamo fatte con la condivisione, con l’ascolto delle associazioni dei pazienti, dei parenti dei pazienti, facendo un grande lavoro di ascolto. Credo che miglior pubblicità a quello che abbiamo fatto in questi anni Majorino non potesse fare, lo ringrazio di cuore e ribadisco che siamo orgogliosissimi di quello che abbiamo fatto, così come sono molto soddisfatte le associazioni”.

Lo ha detto il presidente di regione Lombardia Attilio fontana a margine della presentazione della moneta dedicata alla Lombardia nella collezione numismatica 2022 della Repubblica italiana in merito alle critiche ricevute da Pierfrancesco Majorino sulle politiche regionali a sostegno delle persone con disabilità.