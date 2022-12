Individuato e bloccato presunto aggressore con machete del medico, gravissimo per le ferite

Forse ci si dovrebbe chiedere perché il coltello, il machete siano diventati armi d’offesa quasi quotidiana, in questa Milano dove la giustizia fai da te, vera o presunta, è violenza incontrollata.

A Milano, nel parcheggio del policlinico San Donato, Giorgio Falcetto, un medico di 76 anni è stato gravemente ferito con un machete.

È stato individuato e bloccato dai Carabinieri l’uomo sospettato di essere l’autore dell’aggressione del medico. Si tratta di un pregiudicato di 62 anni.

I carabinieri lo hanno trovato a Rozzano mentre stava per salire a bordo della sua auto. L’uomo è stato portato nella caserma della compagnia di San Donato. L’arma usata per il ferimento, un’ascia o un machete, non è stata al momento trovata.

Il medico è stato aggredito ieri mattina nel parcheggio del Policlinico. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l’aggressione è avvenuta durante una lite per questioni di viabilità. La vittima, che è in pericolo di vita, è stata trasportata all’ospedale San Raffaele per essere operata in neurochirurgia.

Secondo le prime informazioni il medico, un chirurgo di 74 anni del pronto soccorso dell’ospedale, era uscito per spostare la macchina che aveva lasciato nell’area delle ambulanze. In quel momento ha visto un’auto che stava tamponando la sua. E’ iniziato un diverbio fra i due e l’autista lo ha colpito con il machete. Un gruppo di operai che stava lavorando sulla fibra ottica ha cercato di intervenire ma l’aggressore è scappato a forte velocità, gli operai però hanno preso il numero della targa. Il medico ferito è stato trasferito d’urgenza all’ospedale San Raffaele nel reparto di neurochirurgia.