Il Canto di Natale di Dickens a Casa Manzoni giovedì 15 dicembre alle ore 18.00

Giovedì 15 dicembre ore 18.00, Casa Manzoni, Via Morone 1Pomeriggio speciale al Circolo dei Lettori, per augurare a tutti Buone Feste! Un quintetto insolito di lettori, proporrà alcuni brani di “Canto di Natale” di Charles Dickens, uscito recentemente per Neri Pozza, in una nuova edizione splendidamente chiosata da Manuele Fior, illustratore di fama internazionale.

Dickens scrisse il romanzo in sole sei settimane, per provvedere alle necessità della sua famiglia. Il testo, pubblicato per la prima volta nel 1849, divenne subito un grande successo editoriale. Nel giro di appena un anno diede vita ad almeno otto produzioni teatrali e aprì la strada a un vero filone letterario.

“Canto di Natale” è una storia nella quale emergono sia le profonde perplessità di Dickens per i valori del capitalismo vittoriano, che il suo impegno nella lotta contro povertà, analfabetismo e sfruttamento. Una critica nascosta dalle atmosfere fiabesche, fantastiche e gotiche che caratterizzano il racconto, in cui i tre spiriti, ineluttabili come i rintocchi del tempo, costringono il protagonista – e il lettore – a fare i conti con sé stesso e con la cruda, violenta realtà che lo circonda.

Nelle vesti inconsuete di lettori ad alta voce, interverranno Edgardo Franzosini, scrittore, Laura Lepri, direttrice del Circolo dei Lettori, Ena Marchi, editor e traduttrice, Enrico Reggiani, professore di letteratura inglese all’Università Cattolica di Milano e Davide Tortorella, traduttore e saggista.

Ritroveremo l’indimenticabile avaro Scrooge, i suoi incubi, la cupidigia, il rimorso, ma anche la possibilità, la speranza di un riscatto e di un cambiamento.

L’incontro, in presenza a Casa Manzoni, sarà trasmesso in diretta streaming e rivedibile dall’indomani sul canale YouTube del Circolo dei lettori.

L’ingresso libero fino a esaurimento posti

L’utilizzo della mascherina non è obbligatorio, ma fortemente consigliato.