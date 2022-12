Cavalcavia Ghisallo, Marcora (FdI): lavori fermi e disagi, Comune spieghi stop

“Sono oramai settimane che il Cavalcavia del Ghisallo, una delle principali arterie di transito, per e da Milano, è interessato da lavori che code interminabili sulla corsia in uscita dalla città verso le autostrade. Una situazione che si riflette su tutta la zona Ovest, dove viale Certosa e Corso Sempione sono perennemente intasati dal traffico causato dalle auto che evitano il ponte e transitano in città. Nonostante abbia sollecitato la ripresa dei lavori che sono fermi da tempo senza un motivo apparente, ad oggi, nulla è cambiato, né mi sono state date delle motivazioni plausibili per il prolungato stop”. Lo dichiara il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Enrico Marcora. “Visto che quel tratto di strada, insieme a viale Fulvio Testi, è quello in cui vengono elevate più sanzioni – conclude Marcora – mi piacerebbe che Sala fosse tanto efficiente nel lavorare in favore degli utenti della strada, quanto lo è nel sanzionarli per rimpinguare le casse comunali”.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845