ATM, assistenza ai senzatetto: torna il ‘Bus degli angeli’

Riprende a circolare per le strade di Milano il Bus degli Angeli di Atm, gestito in collaborazione con i City Angels. Il bus è attrezzato per portare pasti caldi, bevande, coperte, indumenti e assistenza qualificata a tutti coloro che hanno bisogno di aiuto e che vivono in strada. Il servizio sarà attivo tutte le sere dal lunedì al venerdì, dalle 21.00 alla mezzanotte, fino al prossimo mese di marzo. Il Bus degli Angeli è un mezzo di 12 metri dalla livrea bianca personalizzata, riadattato dai tecnici dell’officina Atm di viale Molise. Equipaggiato con servizi di prima accoglienza, è attrezzato con le classiche sedute, con tavolini su misura e armadietti per coperte e vestiti. È stato dotato inoltre di una zona comfort, con scaldavivande e attrezzature per accogliere e assistere i più bisognosi. “Un’iniziativa che l’azienda sta portando avanti in questi anni per promuovere un ambiente sempre più inclusivo e contribuire a sensibilizzare tutta la comunità sui temi della sostenibilità sociale”, spiega Atm.

