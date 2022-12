Milano e Lombardia: spesa online +20% in un anno

Da inizio dicembre 2021 (con l’inaugurazione alle porte di Milano del nuovo ‘Dark Store’ dedicato alla spesa online) a oggi, il fenomeno di riempire il carrello su internet, per poi riceverla direttamente a casa, a Milano e in Lombardia, coinvolge un sempre maggior numero di cittadini. . “Nel nostro ‘Dark Store’, che occupa uno spazio di oltre 4.000 metri quadrati, lavorano 40 operatori – spiega Giorgio Panizza, consigliere d’amministrazione del gruppo – che preparano e distribuiscono le spese in due modalità: la consegna a domicilio o il ritiro presso il punto vendita abilitato più comodo”. “Dare la possibilità di fare la spesa in questo modo – conclude Panizza – significa garantire al cliente uno spazio di tempo da utilizzare in altre attività”.

