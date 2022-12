L’accoglienza di Palazzo Marino è tutta una farsa !!! Una messa in scena che illude i migranti e aumenta il degrado sociale.

Ha sempre parlato di umanità, di solidarietà, di ponti e d’inclusione per i migranti ma a Milano sono veramente tanti quelli che ha lasciato per strada!

In via Muzio Scevola addirittura la Polizia Locale è stata incaricata di smaltire la tenda grigia del giovane di colore che da tempo dorme sotto ai portici.

2 agenti sono stati impiegati per 2 ore ad aspettare l’arrivo dell’Amsa per rimuovere e smaltire la casetta di fortuna.

Pensavano di aver fatto piazza pulita e di avere fatto sparire il profugo che invece si è ripresentato la sera stessa dormendo in un sacco a pelo e ha montato una nuova tenda blu il giorno dopo.

QUESTO E’ SOLO UN PICCOLO EPISODIO CHE SMASCHERA LA PROPAGANDA BUONISTA DEL SINDACO BEPPE SALA E PORTA ALLA LUCE I METODI DISUMANI CHE VENGONO ADOTTATI.

Provvedimenti inoltre inutili che non sortiscono alcun risultato positivo visto che in via Muzio Scevola nulla è cambiato, tranne il colore della tenda!

(Lambrate Informata)