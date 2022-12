Donne musulmane di tutto il mondo: abbandonate il velo della vergogna di Theran

Grida vendetta a Dio indossare il velo islamico mentre in un paese come l’Iran le donne vengono uccise perché si rifiutano di piegarsi a questa pratica antica quanto barbara ed ignobile, che non ha nulla a che vedere con il dio dei musulmani come dei cristiani.

In Iran molte persone sono state condannate a morte per essersi opposti nelle piazze a questa pratica liberticida, fuori dal tempo, ed indossarlo equivale a schierarsi con gli ayatollah assassini di Teheran.

Franco Puglia