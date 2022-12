Le mostre di dicembre Al Castello Sforzesco ‘Vetro e opera lirica. Soffi d’arte’

Un omaggio all’opera lirica attraverso le creazioni inedite, in vetro, di venti artisti contemporanei. Fino al 30 aprile 2023, al Castello Sforzesco di Milano la mostra ‘Vetro e opera lirica. Soffi d’arte’, curata da Fiorella Mattio e Sandro Pezzoli e realizzata insieme al Comitato Vetri di Laguna di Venezia, in occasione dell’Anno Internazionale del Vetro. I venti artisti sono stati invitati a realizzare un’opera inedita in vetro ispirata al mondo della lirica. Ogni opera esposta, scultura, installazione, oggetto di design, è accompagnata da una citazione dal mondo musicale che ne suggerisce una chiave di lettura, mentre un QRCode sulla didascalia permette di accedere ad un approfondimento sull’artista.

Al Blue Note i ritratti dei Jazz Drummers

I ritratti dei grandi batteristi che hanno lasciato una traccia indimenticabile nella storia del jazz sono raccolti nella nuova mostra del fotografo milanese Roberto Polillo, ‘Jazz Drummers’, a cura di Roberto Mutti e in collaborazione con Milano Photofestival, ospitata al Blue Note Milano in occasione della settima edizione di JazzMi, in programma dal 29 settembre al 9 ottobre. “Max Roach, Elvin Jones, Art Blakey – dice Il curatore della mostra, Roberto Mutti – sono i nomi più noti di questa carrellata di personaggi di cui il fotografo coglie le performance (ma anche talvolta i momenti di pausa) in un bianconero particolarmente espressivo dove si alternano, in una sfida rivolta a chi saprà riconoscerle, fotografie analogiche e stampe digitali”. La mostra è visitabile fino al 31 dicembre 2022 in tutti i giorni di apertura del locale, previo l’acquisto del biglietto per il concerto in programma.

Richard Avedon a Palazzo Reale

Milano omaggia Richard Avedon con una mostra a Palazzo Reale che fino al 29 gennaio racconta le sue ‘Relationships’. Sono 106 le immagini provenienti dalla collezione del Center for Creative Photography di Tucson (la cui responsabile, Rebecca Senf, cura la mostra milanese) e la Avedon Foundation che mostrano come il fotografo americano morto nel 2004 a 89 anni abbia cambiato il linguaggio della moda, trasformando le modelle in attrici, e come sia riuscito a catturare l’anima dei personaggi di cui ha fatto il ritratto. Nelle dieci sezioni, una è dedicata al suo rapporto speciale con Gianni Versace, dalla prima sfilata che ha ritratto – quella della collezione primavera-estate 1980 – alla prima sfilata di Donatella nel 1998.

Botticelli, Beato Angelico, Lippi a Palazzo Marino

Quattro capolavori dell’arte fiorentina e toscana, realizzati tra il Tre e il Quattrocento, sono i protagonisti della tradizionale mostra di Natale di Palazzo Marino, sede del Comune di Milano. L’esibizione dal titolo ‘La Carità e la Bellezza’, vedrà in mostra fino al 15 gennaio 2023 , la ‘Madonna col Bambino’ di Sandro Botticelli, ‘L’adorazione dei Magi’ di Beato Angelico, la ‘Madonna col Bambino’ realizzata da Filippo Lippi e ‘Carità’, scultura del senese Tino di Camaino. L’appuntamento con l’arte, gratuito per tutti i cittadini, quest’anno si estende a tutti gli altri otto Municipi dove saranno allestite dal 13 dicembre, nelle biblioteche di zona, mostre con opere provenienti da diversi istituti della città che declinano il tema della carità e della bellezza, attraverso quattro tele del Seicento e quattro dell’Otto-Novecento.

Presepi alla Pinacoteca Ambrosiana

Undici esemplari di presepi (napoletani, lombardi, africani, birmani realizzati con le tecniche più diverse) provenienti dal Museo del Presepio di Dalmine compongono la mostra diffusa “Presepi all’Ambrosiana”, in programma fino al 31 gennaio alla Pinacoteca Ambrosiana. Tra gli esemplari esposti anche alcuni in carta, con la riproduzione del Presepe realizzato da Giuseppe Carsana nel 1868 per il Santuario della Madonna Addolorata di Rho e la trasposizione a stampa di alcuni personaggi del “presepe del Gernetto” dipinto da Francesco Londonio.

Gian Paolo Barbieri alla galleria 29 Arts In progress

“Gian Paolo Barbieri: Unconventional” è allestita alla galleria 29 Arts In Progress fino al 25 marzo: esposti gli scatti intimi e spontanei di modelle e celebrità come Eva Herzigova e Donatella Versace, accanto a fotografie iconiche realizzate da Barbieri per alcune famose campagne pubblicitarie italiane e marchi di moda.

Robert Capa al Mudec

Si intitola “Robert Capa. Nella Storia”, la mostra del Mudec a cura di Sara Rizzo che racconta il grande fotografo in occasione dei 110 anni dalla nascita (il 22 ottobre 1922). Allestita fino al 19 marzo 2023, l’esposizione ripercorre i principali reportage di guerra e di viaggio di Capa attraverso oltre 80 stampe fotografiche, alcune delle quali mai esposte prima in una mostra italiana, accompagnate da una rara intervista rilasciata dal fotoreporter a una radio americana nel 1947 e da alcuni documenti d’epoca provenienti dalla collezione di Magnum.