Festeggiamenti Mondiali a Milano: accoltellato durante la festa per il Marocco, è in pericolo di vita

L’uomo accoltellato sarebbe intervenuto per sedare una lite tra un gruppo di almeno cinque giovani marocchini e, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, avrebbe urtato accidentalmente un passante, il giovane dell’est Europa, estraneo ai festeggiamenti in corso che, senza apparente motivo, lo ha accoltellato alla gola dandosi alla fuga in direzione di Piazzale Loreto.