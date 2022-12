Meritatissima Civica Benemerenza del Comune a Confesercenti Milano

Prestigioso riconoscimento per Confesercenti Milano, premiata con la Civica Benemerenza del Comune di Milano, che riconosce negli oltre 50 anni di attività di Confesercenti un impegno costante verso i propri associati e la società. L’associazione è quotidianamente impegnata nella costruzione, tutela e accrescimento di uno dei settori più distintivi della città di Milano, il commercio, per il quale è diventata un punto di riferimento per le piccole e medie aziende del territorio.

Grazie al lavoro e all’impegno costanti, Confesercenti Milano è oggi tra le più grandi e longeve associazioni imprenditoriali d’Italia. Ha saputo diventare un solido interlocutore per le istituzioni, le organizzazioni sociali, gli enti economici, le associazioni culturali, locali e nazionali, oltre ad aiutare chiunque già operi o voglia entrare nel settore. All’impegno di rappresentanza, tutela sindacale, assistenza fiscale e lavorativa, Confesercenti affianca da sempre gli associati nello sviluppo diretto dell’impresa, con particolare attenzione al sostegno dei giovani, alla promozione dell’imprenditoria femminile, alla salvaguardia delle botteghe storiche. Quella dell’associazione è un’azione costante improntata ai valori di legalità, sviluppo economico e sociale nel segno della laboriosità, della solidarietà e della tenacia.

“Grande onore e una grande emozione ricevere la Civica Benemerenza del Comune di Milano, che riconosce negli oltre 50 anni di attività di Confesercenti un impegno costante verso i propri associati e la società. Città, commercio e comunità sono le ‘3 C’ che vogliamo si sviluppino in sinergia, senza mai dimenticare l’importanza della dimensione umana e della coesione sociale“, dichiara Confesercenti in una nota. Il premio è stato consegnato dal sindaco di Milano, Beppe Sala, durante una cerimonia che si è tenuta presso Palazzo Marino.