L’Unesco ha inserito la baguette, nella lista del patrimonio immateriale dell’umanità.

Più precisamente, sono le competenze artigianali e la cultura della baguette a essere state valorizzate dall’organizzazione, fatto che onora soprattutto le tradizioni da salvaguardare piuttosto che i prodotti stessi. La scelta di candidare il pane risale allo scorso anno, quando le autorità di Parigi la preferirono ai tetti di zinco della Presto una giornata dedicata alla baguette – Con questo nuovo status della baguette, il governo francese ha dichiarato di voler creare una giornata dedicata alla baguette artigianale, chiamata “Giornata del forno aperto”, per avvicinare di più i francesi al loro patrimonio. Nonostante il declino del numero di panetterie tradizionali, i 67 milioni di francesi continuano a essere voraci consumatori di baguette, acquistate in diversi punti vendita, compresi i supermercati. Non tutte le baguette sono uguali – Il problema, secondo gli osservatori, è che spesso la qualità è scarsa. A gennaio la catena di supermercati francese Leclerc era stata criticata dai panettieri e dagli agricoltori tradizionali per la sua tanto pubblicizzata baguette da 29 centesimi, accusata di sacrificare la qualità della famosa pagnotta da 65 centimetri. Una baguette costa normalmente poco più di 90 centesimi di euro ed è considerata da alcuni come un indice della salute dell’economia francese.

I francesi consumano 320 baguette al secondo – L’Osservatorio del pane francese, una venerabile istituzione che segue da vicino le fortune del prodotto, rileva che i francesi consumano 320 baguette al secondo: si tratta di una media di mezza baguette a persona al giorno e di 10 miliardi all’anno. L’origine del pane simbolo della Francia – Sebbene sembri la quintessenza del prodotto francese, si dice che la baguette sia stata inventata dal panettiere viennese August Zang nel 1839. Zang mise a punto il forno a vapore francese, rendendo possibile la produzione di pane con una crosta friabile e un interno soffice. L’apice del prodotto si raggiunse solo negli anni ’20 del Novecento, con l’avvento di una legge francese che impediva ai panettieri di lavorare prima delle 4 del mattino: la forma lunga e sottile della baguette consentiva di produrla più rapidamente delle altre forme di pane, quindi era l’unico tipo che i panettieri potevano preparare in tempo per la colazione. Il “know-how artigianale e la cultura della baguette” sono stati iscritti all’incontro in Marocco tra gli altri patrimoni culturali globali, tra cui ci sono le danze rituali Furyu-odori del Giappone e la conoscenza dei maestri del rum di Cuba.