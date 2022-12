Sabato, 10 Dicembre – ore 17:00 L’Associazione Culturale “Art & Music Insieme”, vi invita al Concerto Lirico Natalizio presso il Circolo Filologico Milanese – Sala Liberty (Via Clerici n.10- Milano) 

Sabato, 10 Dicembre – ore 17:00 L’Associazione Culturale “Art & Music Insieme”, in collaborazione del Municipio 1, vi invita al Concerto Lirico Natalizio: “Concerto di Natale con le voci liriche”, presso il Circolo Filologico Milanese – Sala Liberty (Via Clerici n.10- Milano) Un pomeriggio di grande cultura con opere di Musica Lirica & Natalizia in occasione del periodo natalizio. Il programma include Opere di Musica Sacra Natalizia, arie e duetti delle opere e operette, romanze famose degli autori italiani e internazionali, canzoni napoletane. Si esibiranno gli artisti di rilievo internazionale : Ekaterina Adamova, soprano, Valerio Sgargi, baritono, Inessa Filistovich, pianoforte. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Si consiglia prenotazione 3498609353/ artemusic.insieme@gmail.com https://www.facebook.com/events/707691487157310

