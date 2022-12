7 dicembre – Consegna delle Civiche Benemerenze

Il 7 dicembre è un giorno molto importante per Milano, è la giornata di Sant’Ambrogio. Nella stessa data, come da tradizione, vengono consegnate le Civiche Benemerenze alle persone che si sono contraddistinte per delle loro azioni che hanno lasciato un impatto positivo nella comunità. Milano, del resto, è sempre stata considerata come un punto di riferimento in Italia, la città all’avanguardia che risponde ad ogni sfida con forza e con una particolare attenzione al futuro. Questa è la Milano di cui bisogna essere fieri, questo lo ha sottolineato nel suo discorso anche il sindaco Sala.