Verri (Lega): maggioranza boccia odg per non aumentare biglietto ATM

“La smania delle sinistre di mettere sempre le mani nelle tasche dei cittadini è irrefrenabile. Ieri sera in Consiglio Comunale la compagine che sostiene la giunta Sala ha bocciato un ordine del giorno della Lega che chiedeva al governo della nostra città di non aumentare il costo del biglietto Atm e di recuperare le risorse necessarie ad evitare tale aumento anche tramite il taglio delle consulenze, la revisione dei servizi e, soprattutto, con una concreta lotta contro gli abusivi del mezzo pubblico”. Così in un comunicato il capogruppo della Lega in Comune, Alessandro Verri. “Anche in questo periodo di difficoltà economica per tutti i cittadini milanesi, dovuto alla pandemia, al caro energia e alla guerra in Ucraina, le sinistre, come famelici lupi, perdono il pelo ma non il vizio di arraffare il più possibile nelle saccocce della gente. Questo è uno dei regali di Natale che Sala e compagni stanno elargendo senza remore e senza vergogna ai propri amministrati”.

