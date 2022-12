Scala, alla prima anche i volantini per Villa Verdi a Sant’Agata luogo del Cuore FAI

La sera della Prima della Scala, oggi, il pubblico troverà in biglietteria e alla vendita programmi i volantini per votare Villa Verdi a Sant’Agata tra i Luoghi del Cuore del Fai. Gli appassionati – ricorda il Teatro alla Scala – potranno così contribuire a tenere alta l’attenzione sul destino della Villa attualmente chiusa al pubblico partecipando alla campagna nazionale per i luoghi italiani da non dimenticare, promossa dal FAI in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Dopo il censimento il FAI sostiene una selezione di progetti promossi dai territori a favore dei luoghi che hanno raggiunto una soglia minima di voti. Nei giorni scorsi il Teatro aveva lanciato l’appello con il Sovrintendente Dominique Meyer e il Maestro Riccardo Chailly che si erano uniti “alle tante voci che chiedono un intervento delle istituzioni per impedire la chiusura di un luogo simbolico fondamentale per la cultura italiana”. Il Ministro ha già promesso l’acquisizione da parte dello Stato, patrimonio della Cultura

