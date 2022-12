A Milan, quand te passet in Via di Mercant per andà in Dòmm, a man manzina te vedet el Palazz di Giureconsult e pròppi sòtta l’orelògg de la Torr Civica, in ona niccia, la statoa de Sant Ambroeus.

I milanes balòss la ciamen “Sant Ambroeus cont i tètt” e adèss ve spieghi el perchè.

La Torr Civica l’ha vorsuda in del 1272 el Podestà Napo Torriani, in origin l’era praticament ona impalcadura de lègn cont in scima ona campana ciamada “La Zavataria” perchè regalada dal Podestà Zavatario; la campana la sonava el mezzodì, la sera, el “coprifuoco”, i incendi e quand gh’eren i codannaa a mòrt. Cont el passà del temp, sèmm vèrs el 1562, intorna a la torr ven tiraa-sù el Palazz di Giureconsulti e in ona niccia ven missa la statoa sacerdotal dedicada a la Giustizia.

In del 1611, sòtta la dominazion spagnoeula, per volontà del Vicari de Provvision, Fabrizio Bossi, la statoa la ven scambiada cont on’altra del scultor Andrea Biffi; ma el popolin l’ha semper sostenuu che a la vèggia statoa gh’aveven domà cambiaa el coo e per gionta adattaa on paludament per scond i parvenz de fèmmina de la Giustizia: inscì trasformada, la rappresentava el Rè de Spagna Filippo II (la Prudenza). De ‘sto fatt se ne parla anca in di “Promessi Sposi”.

Intorna al 1797, quand gh’era la Repubblica Cisalpina, el Don Lisander el ghe cunta che la statoa del tirann spagnoeu l’era stada trada-giò e fada a tocchèi e spargiuda per la città; ma semper second el popolin, la statoa l’aveven trasformada, cont el cambiagh domà el coo in quella de Marco Giugno Bruto primm consol roman de Milan. Sul pedestal gh’è stada missa la scritta “ All’ipocrisia di Filippo II succeda la virtù di Marco Giugno Bruto. Cittadini, specchiatevi nel vostro primo console” .

Finida la dominazion francesa e tornaa i Tognitt, in del 1833, a la statoa gh’hann cambiaa ancamò el coo e d’allora la rappresenta Sant Ambroeus con la barba.

Anca per quèst, la statoa la vègn ciamada da on quai milanes “La statoa di quatter crapp”