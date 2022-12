Natale, le marionette dell’antico Teatro Colla in pediatria al Gaetano Pini per “Lo Schiaccianoci”

Il 14 dicembre, all’ospedale Gaetano Pini di Milano (via Gaetano Pini, 9), alle ore 14 si terrà uno spettacolo a cura della Compagnia marionettistica Carlo Colla e Figli, tra le più antiche d’Italia, nata nell’Ottocento. Le bellissime marionette, nelle mani di attori e le attrici della compagnia metteranno in scena “Lo schiaccianoci”. Gli spettatori saranno i piccoli pazienti ricoverati in area pediatrica e le loro famiglie. Il reparto ospita pazienti con patologie ortopediche, oncologiche e reumatologiche da zero a 16 anni. Lo spettacolo prevede una prima parte in cui la Compagnia racconta chi è e come racconta le storie, quale differenza c’è tra marionetta e burattino e quali storie possono raccontare le marionette. Partirà poi lo spettacolo vero e proprio con l’utilizzo di circa 20 marionette a fili corti.

