Con Fontana, Fedriga e Emiliano si apre il Festival delle Regioni

Si è aperta lunedì 5 a Milano e proseguirà martedì 6 dicembre a Monza la prima edizione de “L’Italia delle Regioni”, l’evento organizzato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per valorizzare la ricchezza, l’identità e la specificità dei territori italiani.

L’iniziativa, che avrà cadenza annuale, rappresenta un’importante occasione per avviare un ampio confronto istituzionale con gli interlocutori di riferimento, pubblici e privati, con l’obiettivo di elaborare e costruire proposte utili a potenziare il ruolo e le diverse identità delle venti Regioni e delle due Province autonome che compongono l’Italia.

“Siamo al primo Festival delle Regioni, rimarca l’importanza dell’alleanza tra territorio e governo nazionale. Noi vogliamo lavorare in questa direzione, sia per il Pnrr sia in un’ottica strutturale”, ha detto il presidente del Friuli-Venezia Giulia, nonché presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga a margine dell’evento.

Ha partecipato con un messaggio video anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, impegnata in queste settimana con incontri internazionali e impegni istituzionali. “Avrei voluto partecipare in presenza, purtroppo, come anche i ministri ricorderanno, diventa un po’ difficile per un governo che si è appena insediato e che deve affrontare molte scadenze. Ci ho tenuto in ogni caso ad essere presente”.

“Ho accettato l’invito del presidente Fedriga di partecipare a questa prima edizione del Festival delle Regioni e delle Province autonome perché questo governo, come mi è capitato già di dire in altre occasioni, crede fortemente nella collaborazione tra Stato, Regioni, Province autonome ed enti locali, vogliamo investire fortemente nella sinergia tra tutti i livelli nei quali si articola la nostra Repubblica: credo che, in questo tempo, nessuno di noi possa pensare di affrontare da solo le enormi sfide che abbiamo di fronte”, ha detto Meloni.

(Imagoeconomica)