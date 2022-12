Albero di Natale 2022 in Piazza Duomo a Milano: quando sarà acceso?

E’ prevista martedì 6 dicembre 2022 la tradizionale accensione dell’albero di Natale in piazza del Duomo a Milano: sarà inoltre possibile ammirarne altri 18 in altrettanti luoghi del capoluogo lombardo.

Ancora una volta ad animare Milano, nel corso delle festività natalizie 2022-2023, sarà “Il Natale degli alberi”, come deciso dalla giunta comunale attraverso una delibera che per la prima volta vede la collaborazione di tutti gli assessorati coinvolti. Non solo: per celebrare la notte del 31 dicembre 2022, l’Amministrazione avvierà una procedura di evidenza pubblica per ricevere proposte e progetti di alta qualità artistica che possano animare – con uno spettacolo musicale e/o multimediale – piazza del Duomo o uno spazio cittadino adeguato.

Abete natalizio in Piazza Duomo e installazioni in città dal 6 Dicembre

Quest’anno l’accensione dell’imponente abete color fucsia è quindi in programma martedì 6 dicembre 2022 alle ore 17: previsto anche un evento a sorpresa.Il progetto di allestimento, realizzato da Anomalia Studio e dallo studio 23 Bassi, comporta che ai piedi dell’albero – destinato all’abbattimento per ragioni legate alla sua salute e stabilità – si animerà un villaggio natalizio in stile. Il corrispettivo del costo dell’energia elettrica necessaria all’illuminazione dell’albero verrà devoluto alla Casa di Accoglienza Enzo Jannacci, che si occupa di dare un tetto a chi ne ha bisogno. L’accensione avverrà grazie allo sponsor dell’evento, “l’Estetista Cinica”: il brand fondato da Cristina Fogazzi si è infatti aggiudicato il bando indetto dal Comune di Milano per l’illuminazione di piazza Duomo. Quanto tempo rimarrà acceso l’abete natalizio in Piazza Duomo? Fino al 6 gennaio 2023 (Epifania), tutte le sere dal 6 dicembre, l’albero di Natale resterà illuminato.

Resterà acceso dal 6 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 il tradizionale albero di Natale in Piazza Duomo a Milano. Foto di Andrea Cherchi via Instagram.com

Dove saranno collocati gli altri alberi di Natale a Milano?

Ecco dove trovare i 18 progetti del “Natale degli alberi” (tra parentesi è indicato lo sponsor che ha sostenuto le spese legate agli allestimenti e alla posa di ogni abete):

piazza Duomo (Veralab)

piazza della Scala (Dior)

piazza Diaz, via Muratori, piazzale Cadorna, piazzale Archinto, via Tolstoi/ang. via Savona, piazza Olivetti, via Flaminio e Arco della Pace (Dils)

via Statuto/ang. Largo La Foppa (Acqua di Parma)

piazza Cordusio (Chanel)

piazza San Carlo (Wopta)

piazza XXV aprile (Subaru)

piazza XXIV maggio (Plenitude+Be Charge)

Corso Garibaldi (A2A)

piazza Duca d’Aosta (Grandi Stazioni Retail)

piazza Tre Torri (City Life, con Disney per Make-A-Wish)

A questi luoghi si aggiunge il tradizionale albero che impreziosirà la Galleria Vittorio Emanuele II, curato da Swarovski.

Sono queste le località cittadine che ospiteranno l’edizione 2022 del Natale degli alberi, l’iniziativa donata alla città da Fondazione Bracco, secondo il concept creativo di Marco Balich, e divenuta un vero e proprio format fortemente voluto dall’Amministrazione per riaccendere lo spirito del Natale, con l’auspicio di una pronta rinascita dopo un lungo periodo di timori.

Anche quest’anno la collaborazione tra pubblico e privato riaccende il Natale dei milanesi grazie agli alberi della sostenibilità.

“Voglio sentitamente ringraziare – dichiara Martina Riva, assessora allo Sport, Turismo e Politiche giovanili – non solo a nome mio e dell’Amministrazione comunale ma anche a nome di tutti i milanesi quelle realtà imprenditoriali che, credendo e investendo in questo progetto, ci hanno aiutato a realizzare un lungo, gentile e luminoso abbraccio alla città, per un Natale in cui, dopo tanta sofferenza, più nessuno si senta solo”.

Le installazioni luminose di Natale

In occasione del Natale degli Alberi 2022, installazioni luminose e filari di luci sono previsti nelle vie del centro, ma non solo.

Dior accenderà via Manzoni e via Santa Margherita con coppie di ramoscelli curvilinei e via Santa Rita da Cascia con fili di luci e soggetti che ricordano delle foglie.

Chanel proporrà cascate luminose e stelle per viale Affori; Wopta stelle cadenti per piazza Fortunato. Citylife, con The Walt Disney company Italia, allestirà con stelle 3D sospese in orizzontale Galleria Ferrieri, in piazza Tre Torri posizionerà medaglioni luminosi raffiguranti personaggi Disney e illuminerà via Albani con stelle comete.

Inoltre, Nexi allestirà un tetto di luce con pannelli luminosi di diversa gradazione di azzurro in via Piero della Francesca e in via Poliziano e proporrà un tris di stelle per via Masolino da Panicale e via Michelino da Besozzo.

Veralab, oltre all’albero di piazza Duomo, farà brillare via Guido d’Arezzo con un tetto luminoso bianco e rosa e via Saverio Griffini con stelle comete.

A queste installazioni luminose si andranno ad aggiungere i progetti sviluppati dalle associazioni di via, con il contributo economico del Comune di Milano.