Picchia un poliziotto durante un controllo: arrestato 29enne

Ha reagito a calci e pugni a un controllo degli agenti della Questura in via Cà Granda, a Milano, e un poliziotto è stato portato in ospedale con una prognosi di 40 giorni per vari traumi.

L’aggressore, un 29enne che è risultato destinatario di un provvedimento di arresti domiciliari emesso dal Tribunale di Busto Arsizio, è stato arrestato nel pomeriggio di venerdì. Il giovane deve rispondere di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, evasione e false attestazioni di identità.