Smonting – Imparare smontando

Il nostro tempo è segnato sempre di più dal progresso tecnologico; oggi nelle nostre mani abbiamo una potenza di calcolo e un mezzo di comunicazione migliore di quelli che nel 1959 portarono per la prima volta l’uomo sulla luna. E, nonostante ciò, molti di noi non conoscono come gli strumenti tecnologici di ogni giorno, computer, tablet, telefono, siano costruiti.

In quest’ottica lo scorso weekend all’interno del quartiere Ortica è stata organizzata “Smonting”, iniziativa dedicata principalmente ai più giovani e che ha dato l’opportunità di imparare divertendosi smontando, sotto la supervisione di addetti con esperienza nel settore, pc e computer. Toccando con mano, è stato dunque possibile imparare a conoscere i vari componenti, e il modo in cui gli stessi interagiscono per permettere il funzionamento.

L’iniziativa si inserisce in un più amplio progetto che, mediante lo smontaggio di oggetti comuni di ogni tipo, permette divertendosi di mettere in pratica capacità di pianificazione, per decidere come effettuare lo smontaggio, di autocontrollo e di deduzione, per comprendere i meccanismi sottostanti. Sicuramente un’iniziativa interessante e stimolante.

Massimiliano Castaldo