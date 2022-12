Innovazione, Salini (FI-Ppe): Lombardia avanguardia del paese e ambasciatore dell’Italia in Europa. L’autonomia è una priorità

«La Lombardia traina l’innovazione del Paese, di cui rappresenta l’avanguardia economico-industriale, ed è un vero e proprio ambasciatore dell’Italia presso l’Unione europea. Nell’evento di oggi accendiamo i riflettori sulla forza di questo territorio e sulla dignità istituzionale del buon governo di centrodestra guidato dal presidente Attilio Fontana, che ci consentono di essere estremamente competitivi anche a Bruxelles, sia nell’impiego dei fondi sia sul fronte negoziale Ue. E l’autonomia che la Lombardia promuove da anni è tra le riforme istituzionali prioritarie affinché si continui a innovare in questo modo, a beneficio di famiglie e imprese dell’intero Paese».

Lo dichiara l’eurodeputato di Forza Italia-Ppe Massimiliano Salini, organizzatore dell’evento che si è tenuto ieri a Milano, intitolato «Innovazione, infrastrutture e impresa: si riparte dalla Lombardia».

All’incontro, che si è svolto in via Pompeo Leoni n.2, presso Galdus, hanno partecipato duecento tra imprenditori e protagonisti del mondo dell’economia e della società civile, e sono intervenuti Massimiliano Salini, eurodeputato Fi-Ppe e promotore del confronto, Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, Francesco Bettoni, presidente di Brebemi e Marco Piuri, direttore generale del gruppo FNM.

Durante l’evento vi è stata la presentazione di alcuni progetti innovativi di imprese del territorio lombardo.

«La Lombardia è la culla della manifattura nazionale, la seconda in Ue – sottolinea l’europarlamentare – garantisce un quinto del Pil, è leader nel settore farmaceutico e primeggia nell’agroalimentare; qui si trova il 40% delle riserve strategiche italiane di gas e si potenziano le reti energetiche cruciali per il continente; sulle infrastrutture lombarde si sperimentano progetti di de-carbonizzazione pionieristici per l’Ue, come la ricarica wireless di auto elettriche sulla Brebemi o i treni a idrogeno del gruppo FNM».

«In ogni ambito – conclude Salini – la Lombardia incarna una propensione straordinaria a innovare, alla quale cerchiamo di dare risposte all’altezza lavorando con determinazione al Parlamento europeo. In questa prospettiva, tra le iniziative, nei giorni scorsi ho presentato emendamenti per inserire nelle reti strategiche europee Ten-T l’alta velocità Milano-Monaco di Baviera, che agirebbe da volano sul sistema imprenditoriale, fieristico e universitario lombardo e nazionale, e stiamo promuovendo un regolamento adeguato per riconoscere le indicazioni geografiche anche ai nostri prodotti artigianali e industriali, a tutela dell’autenticità e di una qualità rinomata a livello internazionale».