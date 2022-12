Moratti: “Sarò il Presidente”. Bussolati (PD): “Al massimo il Consigliere”

Moratti esibisce con chiarezza, a suo dire, la centralità del suo ruolo, la sua lungimiranza nell’analisi politica, fino al punto di vedersi già incoronata e prefigurare tassativamente il modo con cui verrà chiamata, alla faccia delle boldrinate lessicali di genere.

“Non sono la candidata del Terzo Polo di Calenda e Renzi, io sono candidata con una mia lista civica appoggiata dal Terzo Polo di Calenda e Renzi. Ho scelto di candidarmi con una lista civica perché ritengo che in questo momento ci sia una revisione degli schieramenti che sono rigidi, stretti e non rispondono alle esigenze dei cittadini. La mia è una risposta civica”. I contenuti pare siano essenziali e spiega “Preferisco concentrarmi sui contenuti”, in ogni caso “mi sono sempre fatta chiamare ‘il presidente’, ‘il ministro’, francamente ‘la ministra’ mi suonava un po’ come ‘la minestra’, non mi piaceva molto. E comunque per esempio la guardia giurata è declinata al femminile anche se ci sono uomini che fanno la guardia giurata quindi a me va bene ‘il presidente’.

Ai lettori i commenti. Con ironia Bussolati da sinistra osserva “Moratti può aspirare al massimo ad essere eletta in Consiglio regionale, se si candida anche in lista, perché arriverà terza, quindi non stia a preoccuparsi dell’articolo determinativo maschile o femminile. Il forse consigliere Moratti ci dica piuttosto che cosa ne pensa delle liste d’attesa e dell’accusa che le ha rivolto Fontana di non essersene occupata veramente, lo stesso Fontana che ora sta frenando sull’implementazione della medicina territoriale che era inserita nella riforma della sanità solo perché lo chiedeva il governo. Destra-Fontana e destra-Moratti sono le due facce della stessa medaglia, quella che non si è preoccupata di dare ai lombardi un sistema sanitario pubblico accessibile a tutti in tempi giusti”.