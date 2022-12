Infrastrutture, Comazzi: superstrada Vigevano – Malpensa vitale per il territorio, bene suo sblocco

Il capogruppo azzurro: “Grazie a sinergia tra Regione Lombardia e Governo nei prossimi mesi saranno realizzate molte grandi opere in attesa da anni”

“Da anni, come Regione Lombardia, chiediamo al Governo di dare segni di vita sullo sblocco delle tante grandi opere in cantiere sul nostro territorio. Oggi, con la nascita dell’esecutivo di centrodestra è stato possibile sbloccare i lavori della superstrada che collegherà Vigevano con l’aeroporto di Malpensa. Si tratta di un’infrastruttura importantissima per il territorio, che semplificherà la vita e gli spostamenti di migliaia di persone” afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Fi in Consiglio regionale, commentando lo sblocco dei lavori della superstrada Vigevano – Malpensa. “Grazie alla costante sinergia tra Regione Lombardia e gli esponenti del Governo – prosegue l’azzurro – la direzione intrapresa è quella giusta. Dopo anni di immobilismo infrastrutturale la Lombardia torna a correre sui binari dello sviluppo. Finalmente – continua – il nostro impegno in Consiglio regionale viene ripagato e le nostre richieste recepite e attuate. Con questa intesa tra Regione e Governo – conclude – sono certo che nei prossimi mesi saranno realizzate molte delle grandi opere lombarde che da anni attendono il “via libera” da Roma”.