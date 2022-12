Addio a Pierluigi Cerri, a 83 anni è scomparso l’architetto elegante.

Addio a Pierlugi Cerri, l’architetto e designer è scomparso a 83 anni. Laureato al Politecnico di Milano, tre volte Compasso d’Oro, aveva cofondato lo studio Gregotti Associati, con il quale aveva vinto diversi premi di architettura. A ricordarlo, tra gli altri, anche l’archistar Stefano Boeri.

“Ci ha lasciato Pierluigi Cerri – scrive Boeri sui social -. Aveva il dono rarissimo dell’eleganza, che nella grafica significa tradurre i concetti e le idee in segni limpidi, composti; dotati di una grazia che sembra innata. Pierluigi, con un misto di ritrosia, scanzonatura e un’acuta e sensibile intelligenza, non sbagliava mai. Semplicemente, non sbagliava mai. Con lui se ne vanno mille ricordi, anche personali, di una Milano che non c’è più: quella vera e propria Scuola Milanese che per tre decenni almeno, nel mondo, ha fatto la storia del design, dell’architettura, della grafica, della scenografia. Triennale di Milano, per cui ha disegnato allestimenti e progetti di comunicazione gli deve moltissimo; anche il sorriso con cui, insieme a Italo Lupi, aveva accolto qualche anno fa il nuovo logo grafico dell’istituzione (dello studio svizzero Norm), che lui e Italo avevano saputo mirabilmente interpretare. La sua voce, la sua ironia, la sua cultura ci mancheranno molto”.