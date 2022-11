Usura, sottoscritto in Prefettura protocollo per sostegno vittime

Alla presenza del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura Maria Grazia Nicolò, è stato sottoscritto oggi il “Protocollo d’intesa per le vittime usura, estorsione, terrorismo e criminalità organizzata”, che mira alla creazione di una rete di scambio di informazioni tra diverse Amministrazioni per la corretta e tempestiva applicazione dei benefici di legge, a vantaggio dei cittadini che hanno fatto richiesta di accesso al Fondo di solidarietà. Il beneficio oggetto di intervento è, in particolare, la sospensione, di competenza dalla Procura, dei termini di scadenza degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, degli adempimenti fiscali e previdenziali, dei provvedimenti di rilascio di immobili e dei termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari. I sottoscrittori del Protocollo, realizzato con il coordinamento della Prefettura di Milano sono il Tribunale di Milano, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia, l’Agenzia delle Entrate Riscossione – Direzione Regionale della Lombardia, l’INPS – Direzione di Coordinamento metropolitano di Milano, l’A.B.I. – Commissione Regionale Lombardia e la Banca d’Italia – sede di Milano. Il Protocollo intende creare una rete a sostegno del cittadino negli adempimenti conseguenti al Provvedimento di sospensione, favorendo lo scambio diretto delle informazioni tra la Procura e gli Enti interessati anche per una maggiore tempestività di intervento. Tra gli impegni degli Enti sottoscrittori è prevista l’individuazione dei nominativi ed i contatti dei referenti, incaricati di offrire ogni utile aggiornamento e supporto individualizzato alla vittima dei reati di usura, di estorsione, di terrorismo e della criminalità organizzata. Particolare attenzione è rivolta anche al mondo delle banche attraverso l’attività di vigilanza promossa dalla Banca d’Italia, oltre alla sensibilizzazione da parte di ABI (Associazione Bancaria Italiana) nei confronti degli Istituti creditizi associati, cui è attribuito un ruolo proattivo nei confronti dei propri clienti che hanno trovato il coraggio di denunciare. Nel contesto delle azioni previste, la Prefettura svolgerà il ruolo di “punto di contatto” tra l’interessato e le diverse Amministrazioni, per favorire la migliore circolarità delle informazioni relative ai Provvedimenti di sospensione dei termini oltre ad una celere esecuzione degli stessi. Nel corso della cerimonia di sottoscrizione, il Prefetto Renato Saccone ha espresso soddisfazione per la meritoria iniziativa, che pone attenzione ad un fenomeno sommerso, rimarcando che lo spirito del lavoro condiviso è quello di offrire il più ampio sostegno alle vittime e al tempo stesso stimolarle affinché trovino il coraggio di denunciare.

