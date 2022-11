M2 Loreto: 3 mesi senza scala mobile

Mentre il Sindaco sta cercando le parole migliori per comunicare l’aumento del biglietto del tram, ecco un piccolo esempio della scarsa attenzione che il trasporto pubblico presta alle persone più fragili.

Nella stazione Loreto M2 a settembre compare un cartello che annuncia la riparazione di una scala mobile per il 30 novembre 2022. Un utente scatta una foto e si lamenta per i già lunghi tempi di stop di un importante servizio per anziani, disabili e persone fragili.

Qualche settimana fa il cartello viene aggiornato. Le scale saranno pronte l’8 Gennaio 2023.

Dove è l’attenzione per le utenze deboli? Come fa Atm ad avere tempi così lunghi di ripristino? Non si dovrebbe spingere tutti a usare di più il mezzo pubblico? Come si può aumentare per la terza volta il biglietto in 10 anni con un servizio così scadente?