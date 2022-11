Lista Moratti: “il nuovo che avanza” o si rinnovano gli avanzi?

Letizia Moratti ha presentato la lista con cui correrà per le regionali 2023 in Lombardia. Fra le persone presenti in platea molti dei futuri candidati.

Su Fanpage Fabrizio Capecelatro scrive: «C’era poi un’altra dello storico staff di Moratti, questa volta quando stava al ministero della Pubblica Istruzione: Valentina Aprea, proveniente da Forza Italia e all’epoca sottosegretario dell’attuale candidata del Terzo Polo. C’erano poi un po’ di transfughi: Gianmarco Senna, che ha da poco lasciato il gruppo consiliare della Lega per passare in quello del Terzo Polo, e Roberto Cenci, che ha lasciato il Movimento 5 stelle».

Aprea, Sensi, Cenci e poi anche Roberto Bernardelli, Manfredi Palmieri, naturalmente Mariastella Gelmini: Letizia e i suoi beneficati sono “il nuovo che avanza” o “gli avanzi che si rinnovano”?

