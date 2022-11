Influenza, Bertolaso: monitoriamo i pronto soccorso, se sotto pressione mandiamo rinforzi

“Stiamo monitorando la gestione dei pronto soccorso, con Areu che ha un sistema di rilevazione oraria che ci permette di verificare le situazioni critiche giorno per giorno. Ieri per esempio abbiamo visto che c’era situazione critica in alcuni della Lombardia occidentale e una situazione più tranquilla al confine con il Veneto questo ci permette di ragionare con Areu e direttori delle Asst sulla possibilità di avere team di medici che vadano a rinforzare i pronto soccorso in situazioni critiche. Bisogna capire se questo andamento dell’influenza va a caricare oltremodo la situazione negli ospedali”: lo ha riferito l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso durante la conferenza stampa sull’andamento della campagna antinfluenzale.

“Ci sto lavorando, i pronto soccorso sono l’ingresso e il biglietto da visita negli ospedali e devono funzionare benissimo. Chi lavora nei pronto soccorso deve essere messo in condizioni di lavorare nel modo migliore, perché sono quelli che sono più sotto stress e sotto pressione”, ha aggiunto a margine della conferenza stampa. Quindi “stiamo lavorando e immaginando tutta una serie di soluzioni per venire incontro ai problemi di chi lavora nei pronto soccorso e di chi ci va per essere assistito in tempi compatibili”.