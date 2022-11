Caro affitti: Milano, città per pochi

In netto aumento e rialzo il costo degli affitti a Milano tanto che per un bilocale considerando la zona, si potrebbe arrivare a spendere circa 1300 euro, tutto ciò constatato dalla società immobiliare ABITARE CO, che ha effettuato analisi a riguardo.

Secondo una classifica stilata che considera otto città tra cui Milano, Roma, Napoli, Palermo, Torino, Bologna, Firenze, Genova, la città meneghina occupa il secondo posto, in coda soltanto alla capitale. Analizzando l’attuale situazione si spenderebbe circa 950 euro per un semplice monolocale a cui bisognerebbe aggiungere le spese di luce, gas e condominio; per una stanza singola il prezzo degli affitti salirebbe a 650 euro.

In vista dell’attuale sfavorevole condizione, molte famiglie si vedono costrette a cambiare città spostandosi nell’hinterland e ciò accompagnato da un elevato numero di studenti in fuga, costretti a scegliere altre cittadine.

L’allarme caro affitti sale anche sui social quali Tik Tok ed Instagram, che hanno subito messo in evidenza gli annunci sfavorevoli e poco vantaggiosi.

Linda Tarantino