26° Giornata nazionale della colletta alimentare in Lombardia donate 1.700 tonnellate di alimentari a chi è in difficoltà

Sabato si è svolta la 26° Giornata Nazionale della Colletta Alimentare; una giornata resa possibile dalle tantissime persone che hanno scelto ancora una volta di rimboccarsi le maniche, di coinvolgersi direttamente senza delegare ad altri la responsabilità di un gesto di solidarietà capace di educare alla carità e quindi costruire. Grande la disponibilità e l’entusiasmo dei volontari e tante le testimonianze di persone che con generosità hanno donato in oltre 1.700 punti vendita in tutta la Lombardia circa 1.700 tonnellate di alimenti che verranno distribuite a più di 220.000 persone in stato di bisogno assistite dalle oltre 1.140 strutture caritative partner di Banco Alimentare della Lombardia. La raccolta complessiva in Italia è stata di circa 6.700 tonnellate. Mai come in questo anno la situazione economica e l’aumento dei prezzi hanno reso difficile a tante persone il donare qualcosa in più; i nostri volontari hanno comunque raccolto tantissime testimonianze di generosità, tra le quali quella di Carlo, malato di SLA, che ha voluto contribuire chiedendo alla moglie di fare la spesa, quella di una coppia di sposi che, appena dopo la cerimonia, ha indossato la pettorina arancione dei volontari a testimonianza della loro partecipazione; tanti segni di una generosità e di un’attenzione per gli altri in un momento di grave emergenza economica e sociale. Anche quest’anno la Giornata della Colletta – afferma Dario Boggio Marzet, Presidente di Banco Alimentare della Lombardia – è stata un momento di grande partecipazione e sostegno nella gioia dell’incontrarsi per donare una spesa a chi è meno fortunato. Un gesto semplice e concreto condiviso da oltre 40.000 volontari e tantissimi donatori che vogliamo ringraziare sentitamente per la partecipazione nonostante la congiuntura economica particolarmente difficile. Le circa 1.700 tonnellate di alimenti raccolti permetteranno a Banco Alimentare ed alle Strutture Caritative partner di distribuire quasi 3 milioni e mezzo di pasti, un grande aiuto in un momento di crescita del bisogno alimentare ed una testimonianza concreta di solidarietà e del desiderio di bene presente nella società. Tutto questo ci sprona a continuare il nostro quotidiano lavoro di raccolta e distribuzione delle eccedenze nella filiera agroalimentare. Ma anche ad invitare tutti a proseguire la Colletta online sulle piattaforme Amazon, Carrefour, Easycoop e Esselunga: un’ulteriore occasione per aiutarci ancora a sostenere chi si trova in difficoltà.

Si allegano i dati del raccolto per le province lombarde.

PROVINCIA KG BERGAMO 171.130 BRESCIA 169.781 COMO 117.684 CREMONA 52.877 LECCO 66.555 LODI 24.073 MONZA BRIANZA 167.478 MILANO 598.286 PAVIA 45.122 SONDRIO 54.111 VARESE 201.246 VERBANIA 31.657

Per informazioni:

Giulia Tentorio: Giulia.tentorio@lombardia.bancoalimentare.it