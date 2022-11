Tour a piedi per conoscere Milano e le sue bellezze

Partendo da Piazza Mercanti, passiamo accanto alla Scala, la cui facciata dal carattere sobrio ed elegante, lascia spesso i visitatori un po’ sorpresi.

Lungo via Verdi e Via Brera, tra gallerie d’arte e negozi di profumi, ci dirigiamo nel cuore del quartiere, verso il Palazzo di Brera, meta imprescindibile per gli amanti dell’arte.

Ci avventuriamo lungo le sue strette vie acciottolate, oggi ricche di ristoranti e di locali, un tempo di ben altre case, e raggiungiamo San Marco con il suo inaspettato presepe.

Ma la nostra visita non finisce qui. Diamo uno sguardo al vicino borgo di Porta Comasina, dove ci piace immaginare che i religiosi, gli artisti e le prostitute di Brera si mescolassero con i mercanti, i bottegai e gli operai di questo quartiere, la cui laboriosità è testimoniata da un’alta ciminiera.