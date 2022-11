Oggi in centro Mezza Maratona: strade chiuse e divieti di sosta

Oggi si svolge la “Ganten Milano 21 Half Marathon” e il centro della città sarà invaso da migliaia di atleti che correranno sui tracciati dei due percorsi possibili: quello da 10chilometri -c on partenza da viale Papiniano e arrivo in via Arona – e quello da 21 chilometri, con partenza e arrivo in via Arona.

Durante la giornata saranno numerose le strade chiuse: sul sito del Comune di Milano il piano completo del traffico e dei divieti di sosta con rimozione forzata.