Mercatini di Natale: ecco i 5 più belli della Lombardia

Natale è alle porte e cominciano nelle varie città manifestazioni e mercatini. Proprio oggi 26 novembre 2022 a Como si parte con il Natale a Como (qui tutto il programma) e presto anche Cernobbio aprirà le sue porte alla Città dei Balocchi. Sicuramente due importanti appuntamenti per entrare nell’atmosfera natalizia e sono quelli che consigliamo per primi. Ma per chi volesse uscire dalla provincia e fare una gita fuori porta ecco alcuni suggerimenti per vedere come festeggiano e come si sono addobbate le altre città lombarde.

Mercatini di Natale a Castione della Presolana

In provincia di Bergamo, a Castione della Presolana, va in scena uno tra i più bei mercatini di Natale della Lombardia. Aperto nei weekend del 19-20 e 26-27 novembre, il 3-4 dicembre, dal 7 all’11 e il 17 e 18 dicembre, ai piedi dei monti della Presolana, il mercatino di casette in legno è la location ideal per fare shopping tra il profumo del vin brulè, le luci sfavillanti, le note dei jingle natalizi e il profumo di caldarroste. I più piccoli possono visitare anche la Capanna della Natività, incontrare Babbo Natale, partecipare ai laboratori degli Elfi e godersi la magia dei presepi itineranti.

Mercatini di Natale di Livigno

Il Villaggio di Natale di Livigno, complici la neve e le montagne a fare da cornice, pare uscito da una fiaba. L’appuntamento è in via Ostaria fino al 24 dicembre, dalle 10.30 alle 18.30 (chiuso il 28 e il 29 novembre, il 12, il 13, il 19 e il 20 dicembre). Le casette in legno installate per l’occasione propongono spezie, giocattoli in legno, addobbi di Natale, statuine del presepe, capi in lana e tante idee regalo. Gli stand enogastronomici, invece, sono perfetti per una pausa golosa a base di frittele di mele, Bisciola, caldarrosta, panpepato e vin brulè.

Mercatini di Natale di Bergamo

Bergamo è tra le città lombarde che, nel periodo natalizio, più si riempie di magia. Fino al 27 dicembre, il Villaggio di Natale disegna i contorni di Piazzale degli Alpini. Aperto dalle 9.30 alle 19.30, è il luogo perfetto in cui acquistare prodotti artigianali, dolci, specialità enogastronomiche e piccoli regali (vicinissimo alla stazione dei treni e degli autobus, può essere facilmente raggiunto a piedi anche da chi arriva qui con i mezzi). Ci sono poi la pista di pattinaggio, installazioni luminose, un concertino di Natale e altri eventi in collaborazione con i mercatini natalizi di Brescia, in vista della Capitale della Cultura.

Tante anche le sorprese per i bambini, dalla visita di Santa Lucia a quella di Babbo Natale.

Christmas Village a Monza

Il villaggio di Natale torna a Monza a partire da sabato 26 novembre. Tra piazza Carducci e piazza San Paolo sarà allestito il Christmas Village, oltre 30 chalet creati appositamente per Monza dagli artigiani del Trentino Alto Adige circondati da 16 abeti illuminati. Due di questi, per la prima volta, saranno interamente ecosostenibili, alimentati da energia rinnovabile grazie all’installazione di pannelli solari. Come ogni anno si potrà trovare sui banchi enogastronomia d’eccellenza con specialità del Trentino Alto Adige, Sicilia, Liguria, Umbria, Valle d’Aosta, Puglia, Lombardia, Piemonte, tutte accuratamente selezionate, tra le quali: funghi e tartufi d’eccellenza dal Piemonte, formaggi tipici e gourmet dalla Valle D’Aosta, cioccolato artigianale, miele, diverse varietà di polenta artigianale calda, la fondue DOP della Valle d’Aosta, taralli artigianali e prodotti tipici pugliesi, dolci siciliani.

Nella “Casa del Panettone” si potranno prenotare cesti natalizi e panettoni fra i migliori al mondo, tra cui il panettone di Gianfranco Nicolini di Macerata, premiato tra i 10 finalisti alla competizione Coppa del Mondo di Panettone, conclusa a Lugano il 7 Novembre 2021, e il Panettone del Pasticciere Erman Possessi di Lumezzane, vincitore della competizione The Best Panettone in The World svoltasi a Roma nel 2021. Sarà esposto anche artigianato di qualità: sciarpe, guanti, cappelli, accessori in cachemire e bamboo, bigiotteria e pietre preziose, decorazioni natalizie artigianali, stampe su legno, saponi e profumi d’Oriente. Sabato e domenica Babbo Natale e gli elfi incontreranno i bambini che potranno consegnare la loro letterina: in programma anche cori gospel, spettacoli e attività per i più piccoli.

Mercatini di Natale di Cremona

A Cremona, i Mercatini di Natale fanno parte dell’ampio programma di eventi “Cremona is Christmas”. Nei Giardini Pubblici e in Piazza Roma l’appuntamento è dall’8 dicembre all’8 gennaio con il Villaggio di Natale, con le sue casette in legno colme di idee regalo, addobbi, dolci e specialità enogastronomiche (per i più piccini sarà presente anche un’antica giostra). Tanti saranno poi gli appuntamenti. Le principali vie dello shopping saranno addobbate con luminarie e, in via Solferino, andrà in scena un omaggio a Ugo Tognazzi con un’installazione artistica del suo viso e le locandine dei suoi film esposte nelle vetrine della via. Gli Amici del Presepio esporranno le loro opere nei negozi del centro storico e nella sede di Palazzo Comunale mentre, sotto il Portico di Palazzo Cittanova, sarà possibile ammirare il grande presepe realizzato da Me.com. Un presepe speciale, che rappresenta la Natività che l’artista cremonese Giuseppe Castellani aveva a suo tempo creato per le vetrate della chiesa della Beata Vergine di Caravaggio di Cremona.