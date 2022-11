Assessore Mobilità: si va verso aumento 20 cent biglietti bus e metro

A Milano aumenterà il biglietto del trasporto pubblico per far fronte all’adeguamento Istat e questo aumento potrebbe essere di 20 centesimi. “Probabilmente andremo in questa direzione – ha spiegato l’assessore alla Mobilità del Comune Arianna Censi a margine dell’inaugurazione della nuova linea della metropolitana M4 -, in ragione dell’adeguamento Istat. Però il lavoro che stiamo facendo è quello di armonizzare il più possibile gli abbonamenti, sollecitarli, anzi incrementarli e aiutare i cittadini milanesi”.

