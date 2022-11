Una storia di normale inefficienza targata MM

Via San Romanello, 2019. Un inquilino denuncia una infiltrazione. Non c’è il Covid, non c’è l’ingorgo del 110%, non c’è nemmeno l’inflazione o l’ingorgo delle materie prime. Purtroppo per il condomino c’è qualcosa di molto, molto peggio. Il suo gestore, infatti, è MM. Il resto di questa storia ce la racconta Franco Vassallo, Responsabile per le politiche abitative e decentramento del coordinamento cittadino di Milano di NOI CON L’ITALIA.

“Nel 2019 un inquilino segnala una infiltrazione nel tetto della propria casa a MM. Se non lo avesse fatto, lo dico subito, sarebbe stato lo stesso. Infatti, oggi, quasi quattro anni dopo, la situazione è peggiorata così tanto da farlo temere addirittura che il tetto gli cada in testa. Non sono un ingegnere e non posso sapere se il rischio esista o meno. Di certo, come documentano le foto, la situazione è scandalosa. Quasi quattro anni senza interventi.

Da allora sono cambiati tre governi, abbiamo avuto le elezioni Comunali, una pandemia globale, la guerra in Ucraina. Sono cambiati pure i vertici dell’ente. Solo una cosa è rimasta sempre invariata: il silenzio di MM. Eppure l’azienda è stata sollecitata, verbalmente e per iscritto, da consiglieri comunali, da me e ovviamente, a più riprese, dall’inquilino. Niente, come se non fosse stato detto nulla.

Ecco, pensare che una società del genere possa credere che allargarsi a Bergamo sia una buona idea mette i brividi. Quanto dovrà aspettare il condomino per vedere il suo soffitto riparato se succedesse? Decenni, forse? O stiamo aspettando il crollo per poi addossare la colpa a qualcun altro, magari più in alto? Io sono davvero basito. Ho scritto proprio negli scorsi giorni ai massimi dirigenti di MM. Non possiamo perdere la speranza. Ma visto il periodo dell’anno, i costi e i ritardi precedenti resta sempre il pessimismo. L’unica cosa, infatti, su cui MM è sempre puntuale è nella richiesta di soldi agli inquilini.”