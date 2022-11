Serviva il ripristino della legalità, hanno fatto (male ) la piazza tattica …

Il popolo ha fame diamogli le Piazze tattiche. Se non avessi visto con i miei occhi Via Quarti non potrei mai credere all’ennesima scelta insulsa dell’amministrazione PD di Milano.

Via Eugenio Quarti si trova a Baggio e si affaccia sul verdissimo Parco delle Cave. Qui ci sono 7 torri edificate da Aler nel 1980: i 451 alloggi popolari, dove la vita scorreva abbastanza serena fino al 2011. Purtroppo, prima l’esplosione del racket delle occupazioni e poi la chiusura del Campo Nomadi di Muggiano nel 2015 hanno determinato l’occupazione abusiva di 156 su 451 appartamenti, di cui molta parte effettuate da famiglie rom. La vita per gli inquilini regolari, per gli anziani è diventata un inferno.

Indescrivibile la situazione di degrado delle parti comuni: scale e androni trasformati in orinatoi, montagne di spazzatura, topi, carcasse di auto e mobili abbandonati ovunque.

Le sere d’estate e i fine settimana feste e grigliate etniche nelle zone comuni, mentre la domenica mattina pare si tenga un mercato di auto rubate.

In questo contesto cosa ha pensato di fare la Giunta PD di Beppe Sala? Mettere telecamere e qualche presidio di Polizia Locale? NO. Aumentare l’intervento dei servizi sociale per tentare una difficilissima integrazione? Nemmeno. L’istituzione Comune ha realizzato una piazza tattica!

Dunque in un luogo circondato da verde vero è stato disegnato sull’asfalto del verde finto e le anime belle di Sala hanno pensato che ciò scacciasse degrado e favorisse integrazione. Nulla di tutto ciò è accaduto: oggi la piazza tattica è scolorita. Anche le speranze degli inquilini di essere aiutati dal Comune e di poter vivere in un contesto di legalità e civiltà .