Ospedali all’estero con tecnologia italiana

La Tecno Lighting Italia esporta all’estero la tecnologia MedaLux Illuminazione.

Julia Raileanu, (Amministratore della TECNO LIGHTING ITALIA Srl, azienda leader in Europa nell’innovazione tecnologica, nel campo dell’energia) : “ Con la nostra tecnologia saranno alcuni ospedali all’estero. Ci riempie di gioia”. “All’estero ci saranno ospedali con la tecnologia di illuminazione a Led made in Italy, anzi con le innovazioni tecnologiche che abbiamo ideato nella nostra sede di Giffoni Valle Piana”. Lo ha annunciato Julia Raileanu, Amministratore della Tecno Lighting Italia Srl, senza al momento aggiungere altri dettagli. Ma è a Giffoni Valle Piana che si stanno lavorando produzioni interessanti e rivoluzionarie, proprio per ospedali e scuole. Medalux Active: lampada a Led che sanifica. “Abbiamo realizzato Medalux Active. Si tratta di una lampada con illuminazione a led, la quale, oltre ad avere delle elevate prestazioni, utilizza una combinazione di tecnologie innovative, atte tutte ad assicurare una perfetta sanificazione e disinfezione degli ambienti ove viene installata. È un dispositivo medico di sanificazione – ha annunciato Iulia Raileanu, Amministratore della TECNO LIGHTING ITALIA Srl – che favorisce l’eliminazione della carica microbica (batteri, virus, muffe, ecc.) e dei composti organici volatili (VOC) nell’aria e sulle superfici, neutralizzando allergeni e odori. Dunque illumina a led ottenendo risparmio energetico ma contemporaneamente sanifica anche l’ambiente”. Una tecnologia ampia. Nascono anche MedaLux Med per gli ospedali e MedaLux Sky.

“Gli studi condotti sull’impatto della luce nei luoghi di lavoro dimostrano come quest’ultima sia direttamente correlata al benessere e alla salute di coloro i quali tutti i giorni passano gran parte del loro tempo all’interno di luoghi illuminati con luce artificiale. Le funzioni fisiologiche del nostro corpo sono naturalmente legate all’alternarsi del giorno e della notte (ritmo circadiano), per questo una ridotta o un’eccessiva esposizione alla luce può condizionare la qualità della vita. Assume quindi fondamentale importanza – ha continuato la Raileanu – nella progettazione dell’illuminazione per gli ambienti, non solo attenersi a regole tecniche e normative, ma anche considerare l’impatto psicologico ed emozionale legato alla luce.

Una buona illuminazione ha degli effetti positivi sulle persone, ottenendo così maggiore soddisfazione sia da parte dei pazienti che da parte degli operatori sanitari. Nelle strutture sanitarie, soprattutto nel caso di reparti e strutture dedicate alla lungodegenza, diventa ancora più importante favorire il benessere e il confort dei pazienti attraverso la scelta delle soluzioni di illuminazione più adatte a ogni situazione ed esigenza. I prodotti MedaLux® risultano molto confortevoli grazie alla combinazione di una distribuzione luminosa estremamente uniforme e al raggiungimento di elevati indici di fedeltà cromatica. Inoltre sono classificati come Dispositivi Medici di Classe I. All’interno di questa serie di produzione abbiamo dato vita ad una tecnologia in grado di pensare a tutte le esigenze. Ad esempio è Made in Italy la lampada MedaLux Med che garantisce risparmio energetico e illuminazione di qualità in ambienti particolarmente delicati come : blocchi operatori, camere bianche, corridori, spogliatoi o altri ambienti ospedalieri. Abbiamo creato e realizzato anche MedaLux Sky. Sono lampade a led che coniugano design e bellezza. Gli ambienti ospedalieri devono essere accoglienti. MedaLux Sky sono lampade che come immagine riproducono l’immagine del cielo”.