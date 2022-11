All’HUB della LUISS FDO si è svolto l’evento “Libri da mettere sotto l’albero”.

Le cose migliori nascono quando ci si diverte. FDO – For Disruptors Only è nato così, nel 2018, dall’incontro tra

giovani imprenditori e talenti della comunicazione. Eventi che fanno formazione, durante i quali si condividono idee e si fa networking. “FDO possiamo definirla soprattutto una community di persone appassionate di innovazione e di cambiamento – afferma il fondatore Egidio Alagia – attorno al concetto di disruption abbiamo iniziato nel 2018 a impostare una serie di eventi dove ci piace fare girare persone diverse, che sono accomunate da un feel rouge che è quello del cambiamento. Può essere aziendale, di lavoro, di funzione di vita perché poi in realtà è una cosa che tocca tutti . Il cambiamento non più come una minaccia ma con una continua opportunità”. ” FDO dall’inizio è stato cercare un nostro tono di voce quindi cercare di raccontare le aziende e l’innovazioni – continua Alagia – in modo un pò più rock, visto che sono sempre eventi serali, le persone arrivano dopo il lavoro, quindi la cosa più importante è che ci piace tenere un po’ quel ritmo che fa sembrare un po’ le nostre serate veramente delle serate tra amici, senza un taglio formativo ma con un taglio che vogliamo rendere più piacevole possibile. Bookowsky è il nostro format col quale ci piace presentare libri senza in realtà una vera e propria regola. Durante la serata del 22 Novembre tre autori hanno presentato i loro ultimi libri. Bianca Arrighini e Livia Viganò con “Capire il presente – Guida alla complessità del mondo che ci circonda” .Il secondo è Vanni Oddera, un uomo che ha fatto della motocicletta la sua vita e con la quale è diventato campione di Freestyle Motocross e oggi regala sorrisi ai bambini disabili attraverso la mototerapia. Infine Oscar di Montigny, scrittore, divulgatore e keynote speaker internazionale, ideatore dell’Economia Sferica® ed esperto di Mega trends, Innovazione, Sostenibilità e Positive Impact. Il suo ultimo lavoro è “6×2 – Sei brevi lezioni da due maestri del marketing” scritto a 4 mani con Oscar Farinetti. Nel video l’intervista al fondatore di FDO Egidio Alagia e a Oscar di Montigny.

di Paola Idilla Carella

