Scala, torna la “Prima diffusa” , anche maxi schermo in Galleria. Meyer “Nessuna propaganda a Putin”

Dal 1° all’11 dicembre dunque il Comune di Milano insieme a Edison porta in tutta la città l’opera che inaugura la stagione 2022/2023 del Teatro alla Scala, Boris Godunov di Modest Petrovič Musorgskij, con la regia di Kasper Holten.

Prima Diffusa edizione 2022 accompagna la settimana che precede la Prima della Scala con oltre 60 appuntamenti tra guide all’ascolto, concerti, performance, mostre e rassegne, conferenze e incontri gratuiti, coinvolgendo teatri, istituzioni, luoghi della cultura, spazi cittadini e sedi non convenzionali. Cuore dell’iniziativa è come sempre il 7 dicembre, giorno in cui la Prima va in scena sul palcoscenico del Teatro alla Scala: grazie a Prima Diffusa, la diretta dell’evento sarà proiettata in 32 sedi nei nove municipi e in tre spazi nell’area metropolitana.

“Prima Diffusa torna ad accompagnare la città verso uno degli eventi più importanti del calendario culturale cittadino, nazionale e internazionale – afferma l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi –. Una grande emozione che quest’anno si rinnova per l’undicesima volta. Come sempre, è l’alleanza tra le istituzioni e i partner a renderla possibile. Comune, Teatro alla Scala, Edison e RAI costituiscono una squadra ormai consolidata, unita nel comune intento di fare della Prima della Scala un evento il più possibile condiviso dai milanesi, sia grazie al coinvolgimento in tante iniziative diffuse, che permettono a tutti di entrare nello spirito dell’opera; sia grazie alle dirette che creano una straordinaria ed emozionante condivisione tra la comunità e il pubblico del Teatro alla Scala la sera del 7 dicembre. Prima Diffusa, tuttavia, non sarebbe possibile anche senza la collaborazione dei Municipi e di moltissime istituzioni ed enti cittadini – dai teatri alle carceri, dalle biblioteche ai musei, dagli aeroporti ai centri di accoglienza – che mettono a disposizione spazi e organizzazione per partecipare a questa grande festa della musica, che fa parte dell’identità di Milano”.

Saranno 10mila i posti disponibili nelle 35 sedi di proiezione, confermando Prima Diffusa un grande progetto di inclusione culturale sul territorio e nei luoghi dove la cultura spesso fatica ad arrivare, come le case di accoglienza e le carceri. Torna quest’anno anche il grande schermo all’Ottagono, sospeso nelle precedenti edizioni a causa della pandemia, che riporta la manifestazione al suo assetto originario. Le proiezioni del 7 dicembre, con inizio alle 18 in contemporanea con il Teatro alla Scala, sono rese possibili dalla collaborazione con Teatro alla Scala e Rai, che cura le riprese e la diffusione in diretta su Rai 1 e via satellite.

Tra i tanti luoghi dove sarà possibile assistere alla Prima, il Teatro della Casa di Reclusione Milano Opera, il Teatro Puntozero Beccaria presso l’Istituto Penale per minorenni Cesare Beccaria e la Casa Circondariale San Vittore; ma anche la Casa dell’Accoglienza ‘Enzo Jannacci’, il liceo Virgilio, la casa per minori non accompagnati Oklahoma, la biblioteca di Baggio, Medicinema presso l’Ospedale Niguarda e, ancora, l’Aeroporto di Malpensa, il MUDEC, WOW Spazio Fumetto, Made in Corvetto, Mare Culturale Urbano, il Teatro Carcano, il Teatro Civico Roberto De Silva di Rho. In alcune sedi le proiezioni saranno precedute alle 16.30 da una guida all’ascolto a cura dell’Accademia Teatro alla Scala: attraverso un linguaggio accessibile e coinvolgente, musicologi e narratori specializzati aiuteranno il pubblico a conoscere e comprendere l’opera di Musorgskij.

Giovedì 1° dicembre alle ore 18 la Sala della Balla del Castello Sforzesco ospiterà l’evento inaugurale di Prima Diffusa 2022, con il musicologo Fabio Sartorelli che illustrerà trama e personaggi di Boris Godunov e, grazie all’interpretazione musicale affidata agli allievi dell’Accademia Teatro alla Scala, guiderà il pubblico alla comprensione del contesto storico, sociale e culturale del periodo in cui Musorgskij compose l’opera.

Tanti in programma gli incontri di approfondimento. Si comincia il 30 novembre (in anteprima) e il 1° dicembre alle 21 allo Spazio Teatro No’hma Teresa Pomodoro con due serate tra spettacolo, musica e letteratura, con ospiti e performance. E poi ancora il 2 dicembre con incontri al Liceo Virgilio, alla Biblioteca Sormani, a Magazzino Musica MaMu, al Teatro Civico di Rho. Nel fine settimana del 3 e 4 dicembre il Teatro Edi/Barrio’s e BASE Milano organizzano laboratori e attività speciali dedicate ai bambini. Si prosegue il 5 e il 6 dicembre con appuntamenti al PACTA dei Teatri, all’Auditorium OttavaNota, a Medicinema, alla Porta di Milano – Aeroporto Malpensa Terminal 1, al Teatro Edi/Barrio’s e al Conservatorio ‘Giuseppe Verdi’ di Milano.

Nel programma di Prima Diffusa anche alcune mostre: dal 1° al 7 dicembre al Conservatorio di Musica ‘Giuseppe Verdi’ “Verso L’ur-Boris”, piccola esposizione documentaria su Musorgskij, il Gruppo dei Cinque e, naturalmente, il Boris Godunov; dal 3 dicembre all’8 gennaio, WOW Spazio Fumetto espone le tavole di Nicola Genzianella, che ha realizzato la versione a fumetti di tre opere liriche e realizzerà sei tavole dedicate a Boris Godunov. Dal 6 all’11 dicembre, infine, Cineteca Milano MIC – Museo Interattivo del Cinema propone la rassegna cinematografica “Gli Occhi del Potere e della Perfidia”, che riporta il pubblico al fasto dell’epoca degli Zar attraverso pellicole che hanno fatto la storia del cinema. Prima Diffusa è un progetto del Comune di Milano – Cultura realizzato con Edison, in collaborazione con Teatro alla Scala, Accademia Teatro alla Scala, RAI, i nove Municipi di Milano, Castello Sforzesco, Teatro Dal Verme, Teatro Carcano, Casa Circondariale San Vittore, Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Milano, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Sala Alma Rosè – Artepassante, HeraclesGymnasium, Auditorium Gaber – Palazzo Pirelli, Auditorium Stefano Cerri, Liceo Virgilio, Sala Gregorianum, MADE in Corvetto, WOW Spazio Fumetto, Casa dell’Accoglienza “Enzo Jannacci”, Comunità per minori non accompagnati Oklahoma, Auditorium dell’Orchestra Sinfonica di Milano, PACTA dei Teatri – Salone Via Dini, Magazzino Musica – MaMu, Associazione Culturanimi, MaMu Cultura Musicale, Teatro della Casa di Reclusione Milano Opera, Teatro Edi/Barrio’s, Auditorium MUDEC – Museo delle Culture, ARMANI / Silos, Biblioteca di Baggio, PuntoZero Teatro, Spazio Teatro 89, Teatro Rosetum, Mare Culturale Urbano, Auditorium Enzo Baldoni, Teatro della Cooperativa, Cineteca Milano MIC – Museo Interattivo del Cinema, MEDICINEMA, La Porta di Milano/Soglia Magica, Teatro Civico Roberto De Silva, Mumac – Museo della Macchina per Caffè del Gruppo Cimbali, Auditorium Ottavanota, BASE Milano, Scuola Musicale di Milano, Spazio Teatro Noh’ma Teresa Pomodoro.

La diretta in Ottagono – Galleria Vittorio Emanuele II è realizzata grazie al contributo del Teatro alla Scala e dei propri partner ufficiali. Tutte le proiezioni e le performance sono a ingresso libero, per alcune sedi è richiesta la prenotazione. Gli appuntamenti potrebbero subire variazioni di date e orario, consultare il sito web per gli aggiornamenti.

La decisione di mettere in scena Boris Godunov per la Prima del 7 dicembre del Teatro alla Scla “è una decisione presa 3 anni fa è impossibile cancellare un progetto così e perché cancellarlo. Facendo Boris non facciamo propaganda a Putin ma facciamo la differenza tra la situazione attuale della Russia e un grande capolavoro”: lo ha ribadito il sovrintendente della Scala Dominique Meyer alla presentazione dell’opera che aprirà la stagione scaligera. “Non c’è niente in questo che vada contro l’Ucraina – ha aggiunto -. Penso che abbiamo preso una decisione molto ragionevole. Bisogna leggere il libretto non è apologia di un regime. Meyer ha anche aggiunto: “Per il momento abbiamo avuto un periodo di prove meraviglioso. Vedo un gruppo di artisti eccezionale. Vorrei già andare alla Prima e fare vedere questo spettacolo” e “vorrei soltanto che si veda così, come un grande capolavoro della storia dell’opera che sarà fatto con molto cuore e desiderio di fare bene. E che forse lancerà un messaggio più universale