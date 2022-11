A Lurate Caccivio il progetto culturale itinerante “Woman for Woman” di Elisa Martorana

Dal 25 novembre SPAZIO VOLTA 3 è “Woman for Woman” di Elisa Martorana.

Il 25 novembre si celebra la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Quest’anno il polo culturale Spazio Volte 3 sede della biblioteca comunale di Lurate Caccivio (CO), dedica l’intero weekend alla cultura di sensibilizzazione e prevenzione del reato di violenza di genere, fenomeno sociale ormai dilagante.

L’assessore alla Cultura Isabella Dominioni ha sposato il progetto culturale itinerante “Woman for Woman” di Elisa Martorana esperta in comunicazione visiva e nota artista che da anni si occupa di sociale.

Venerdì 25 novembre la Martorana su invito dell’Assessore presso Spazio Volta 3 introdurrà il weekend “Woman for Woman”, presentando gli appuntamenti culturali:

-25 Novembre 2022 ore 21:00 “Stalking Heads” Recital Teatrale a cura di Alessandro Tacconi ed Eva Carugati

-26 Novembre 2022 ore 15:00 “Woman for Woman” la mostra fotografica visitabile gratuitamente per tutto il weekend.

-28 Novembre 2022 convengo “Difendiamoci Difendiamole”

“Woman for Woman” di Elisa Martorana è un progetto itinerante che dal 2014 ha coinvolto personalità del mondo della cultura e delle istituzioni di spessore internazionale; spiega l’assessore Dominioni. Nasce in Sicilia con patrocini importanti come quello del Mecenate Roberto Bilotti Ruggi D’Aragona ma anche della FIDAPA BPW Italy che lo presenta al XXXIII° Convegno Nazionale a Pordenone con tanto di post e complimenti della Presidente BPW di Hong Kong Anne Hilty, il regista Tindaro Granata lo ospita nella sua Proxima Res a Milano, una vetrina su La Repubblica, una lunga tournée nelle scuole in Italia tanto da essere ospite a Notte Nazionale del Liceo Classico, collaborazione con il Magistrato Mirella Agliastro e tanto altro, poi 3 anni di fermo a causa della Pandemia da Covid 19. Quest’anno finalmente ritorna itinerante e noi di Spazio Volta 3 siamo i primi ad ospitare il progetto foto culturale. Elisa Martorana sarà nostra ospite per l’intero weekend, il 26 Novembre alle 15:00 spiegherà alla cittadinanza il progetto e le interessanti opere che spiegano con un linguaggio intenso ma simbolico tutto ciò che come ama dire la stessa Martorana “precede un funerale”.

E’ un vero piacere per me tornare a condividere il mio “Woman For Woman”; spiega l’autrice Elisa Martorana. Questo progetto nasce dalla mia esigenza di dare un contributo attivo da donna e da creativa, il pericolo che si corre è che il 25 novembre diventi un giorno per celebrare morti, credo tutto ciò non abbia senso, quello che invece ha senso è sensibilizzare, dare informazioni per fare in modo che il funerale non venga celebrato, bisogna puntare alla vita, alla denuncia, al supporto della vittima e non al raccontare di anno in anno i dati spaventosi di morti violente che crescono. Nelle mie foto non c’è violenza, ma informazione diretta oltre il perbenismo quello si, come spiegò il grande Aurelio Pes. Lo spettatore riceve il messaggio che la bellezza viene spezzata, deturpata, la violenza viene suggerita non esplicitata perché la rappresentazione cruda della violenza come spesso molti fanno, inizialmente colpisce ma spesso lo spettatore si compiace, tutto ciò in Woman for Woman non accade, lo spettatore è spinto a riflettere lentamente andando a casa… pensando a quelle belle immagini che in realtà ci raccontano tanto altro.

Elisa Martorana insieme a Spazio Volta 3 per l’occasione sposeranno anche la campagna “Posto Occupato” , infatti l’autrice installerà le sue opere in una delle sedute e una di queste sarà a nome di Roberta Siracusa, 17 enne uccisa a

Caccamo (PA) dal suo fidanzato. Tutto ciò per sensibilizzare le nuove generazioni. L’esperienza verrà raccontata il 28 Novembre 2022 alla conferenza “Difendiamoci Difendiamole” che si terrà a Bagheria (PA) presso ITET Don Luigi Sturzo, dome la Martorana interverrà in videoconferenza ospite dell’evento e collaboratrice culturale “un ponte per la legalità” del DR. Giuseppe Puleo Dirigente Sindacato SIULP Associazione Nazionale Polizia di Stato Palermo / Bagheria