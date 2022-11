–

Lo sappiamo che avete già iniziato a canticchiare All I want for Christmas is you di Mariah Carey di nascosto. Tranquilli, noi non vi giudichiamo.

Non solo: vi togliamo anche quell’ansia da regali che si sta già impossessando di voi con una data di Bookowski molto Jingle Bell Rock: tenetevi liberi per il 22 novembre e il nostro LIBRI DA METTERE SOTTO L’ALBERO.

Tre grandi protagonisti della scena libraria presenteranno i loro ultimi lavori.

Il primo è un grande amico di FDO: Oscar di Montigny. Ormai lo conoscete e se non lo conoscete questo è il momento buono per farsi conquistare dalle sue parole. Scrittore, divulgatore e keynote speaker internazionale, ideatore dell’Economia Sferica® ed esperto di Mega trends, Innovazione, Sostenibilità e Positive Impact, Oscar ci parlerà del suo ultimo libro, “6×2 – Sei brevi lezioni da due maestri del marketing” scritto a 4 mani con Oscar Farinetti. Un libro per trovare le parole giuste quando si parla di marketing. Perché le parole non descrivono la realtà, spesso la creano.

Il secondo è un uomo che ha fatto della motocicletta la sua vita. Ma non come facciamo noi che ci sentiamo Valentino Rossi appena saltiamo sul Ciao del nonno, no. Lui. Vanni Oddera, con quella motocicletta con la quale è diventato campione di Freestyle Motocross oggi regala sorrisi ai bambini disabili attraverso la mototerapia. E nel suo libro “Si cade anche da fermi – Storia di amore e mototerapia” ci fa incontrare i suoi centauri: bambini e ragazzi che chiedono ancora un pò di vita alla vita.

E infine ci sono loro, Bianca Arrighini e Livia Viganò, classe ’97, che durante gli studi universitari nel campo dell’economia hanno co-fondato la media company Factanza. Esatto, sono quelli che fanno quei post informativi su Instagram che tutti voi almeno una volta avete condiviso. Per una sera lasceranno i loro 600 mila follower per venire da noi, a spiegarci come gira il mondo. in “Capire il presente – Guida alla complessità del mondo che ci circonda” si parla di nuova informazione, economia, mente, sessualità, gender gap, ambiente e tecnologia. Praticamente vengono a insegnarci la vita.

Insomma, tre regali ve li abbiamo già sistemati.

Programma della serata:

18.30 _ Apertura accrediti

19.15 _ Egidio ALAGIA: INTRODUCTION TO DISRUPTION

Dialogano con Chiara BACILIERI e Laura LOCATELLI:

19.30 _ Bianca ARRIGHINI e Livia VIGANÒ presentano: “Capire il presente – Guida alla complessità del mondo che ci circonda“

20.00 _ Vanni ODDERA presenta: “Si cade anche da fermi – Storia di amore e mototerapia“

20.30 _ Oscar DI MONTIGNY presenta: “6×2 – Sei brevi lezioni da due maestri del marketing”

21.00 _ Samanta GIULIANI (ADCI – Art Directors Club Italiano): …AND NOW, DISRUPT!

21.15 _ Free networking